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Jandarma havadan denetledi

Jandarma havadan denetledi

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da jandarma ekipleri Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde gerçekleştirdikleri havadan trafik denetimlerinde 14 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Aydın'da jandarma ekipleri Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde gerçekleştirdikleri havadan trafik denetimlerinde 14 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde "Havadan Trafik Denetimi" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 255 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 14 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 5 araç ve 2 sürücüsü trafikten men edildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bozdoğan Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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