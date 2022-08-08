Jandarma Güven Timleri'nden denetim - Haberler

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Jandarma Güven Timleri'nden denetim

Jandarma Güven Timleri'nden denetim

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda yoklama kaçağı olan ve aranan 6 kişi yakalandı.

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda yoklama kaçağı olan ve aranan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi İlçesi, Gesi/Koramaz Vadisi, Sarımsaklı Barajı, Erciyes Bölgesi'nde bulunan Mesire Alanları'nda ve Yeşilhisar ilçesi Soğanlı örenyeri bölgesinde, halkın güvenliğinin sağlanması ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla görevlendirilen Güven Timlerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişi ve İl Göç İdaresi tarafından aranan 4 yabancı uyruklu kişi olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güven Timleri Erciyes Kayseri 3. Sayfa Haberler

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