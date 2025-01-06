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Jandarma Erzurum'da Terör ve Yasa Dışı Bahis Operasyonları Düzenledi

Jandarma Erzurum'da Terör ve Yasa Dışı Bahis Operasyonları Düzenledi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü propagandası yapan 20 kişiye adli işlem başlattı ve yasa dışı bahis içeren 376 site hakkında gerekli bildirimlerde bulundu.

Erzurum'da jandarma terör ve yasa dışı bahise yönelik operasyonlar yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 20 şahısla ilgili adli işlem yapıldı. Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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