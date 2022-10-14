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Jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimleri sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Jandarma ekiplerinin yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimleri sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde sorgulanan 8 kişilik grubun içerisinde bulunan 5 şahsın pasaport ve vize tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde sorgulanan 8 kişilik grubun içerisinde bulunan 5 şahsın pasaport ve vize tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında yürüyüş halinde bulunan 8 kişilik grubun yapılan sorgusunda grubun içerisinde bulunan 5 şahsın pasaport vize tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi. 5 şahıs hakkında 'yasadışı bulunmadan' işlem yapılarak Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Didim Aydın 3. Sayfa Haberler

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