Jandarma ekiplerinin şüphesi hırsızı ele verdi

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta çalıntı çubuk ve süt bakraçları ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından, devriye sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan A.T.'nin (41) yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 2 adet t bakracı ve elektrik direklerinden söküldüğü tespit edilen demir çubuklar ele geçirildi. Ele geçirilen bakraçlar sahiplerine, demir çubuklar ise elektrik dağıtım firmasına teslim edildi.

Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa