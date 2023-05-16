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Jandarma ekiplerinin şok uygulamasına takıldılar: 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin şok uygulamasına takıldılar: 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da jandarma ekiplerinin şok uygulamasına takılan şüphelilerin aracında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerinin şok uygulamasına takılan şüphelilerin aracında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fasıl köyü mevkiinde şok trafik uygulaması yaptı. Uygulama çerçevesinde durdurulan araçlar tek tek arandı. Aramalar esnasında bir otomobilden 4 ruhsatsız tabanca çıktı. Tabancalara el konuldu, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bolu 3. Sayfa Haberler

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