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Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 54 litre kaçak alkol ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 54 litre kaçak alkol ele geçirildi

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 54,7 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 54,7 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çubuk- Şabanözü karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama çalışmaları neticesinde, bir araç içerisinde 54,7 litre sahte bandrollü kaçak alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Şabanözü Çankırı Tragger 3. Sayfa Haberler

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