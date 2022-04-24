Jandarma ekiplerinin denetiminde 3 araç trafikten men edildi - Haberler

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Jandarma ekiplerinin denetiminde 3 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma ekiplerinin denetiminde 3 araç trafikten men edildi

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde 5 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde 5 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Düzce - Akçakoca D-655 Karayolu üzerinde trafik denetimi yaptı. Denetim çerçevesinde araçlar durdurularak, kontrol edildi. Bu çerçevede, 145 araç denetlendi, 5 araç ve sürücüsüne 2 bin 911 TL ceza uygulandı. Denetimlerde ayrıca 3 araç da trafikten men edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçakoca, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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