Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı - Haberler

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından, devriye çalışmaları sırasında bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından Kızılırmak ilçesinde yapılan devriye çalışmaları sırasında dere içerisinde yaralı bir karaca bulundu. Ekipler tarafından dereden çıkartılan karaca, Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Tedavi altına alınan karaca, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa