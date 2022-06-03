Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım sezonu başlaması ve artan kazalar sonucu patpat diye tabir edilen tarım araçları için denetim yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım sezonu başlaması ve artan kazalar sonucu patpat diye tabir edilen tarım araçları için denetim yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım sezonu başlaması nedeniyle patpat diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik dronlu denetim yaptı. Jandarma Trafik Timleri tarafından denetim ve kontrollerin yanı sıra vatandaşlara yönelik olarak verilen seminerlerde, patpat olarak tabir edilen tarım aletleri "çapa makinesi, el motoru olarak ta bilinen bu aletlerin bağ/bahçe tarımsal alanlarda kullanılmak üzere üretildiğini, hiçbir mühendislik projesi olmadan üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanıldığı, bu tarım araçlar ile karayollarına çıkmak, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu, meydana gelebilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmaların kaçınılmaz olduğu" konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title