Jandarma ekiplerinden 'Kış lastiği' denetimi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 'Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat ile 1 Aralık 2023 itibariyle ülke genelinde polis ve jandarma ekiplerince eş zamanlı kış lastiği denetimini başlatıldı. Eskişehir'de de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ekiplerince tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yolcu ve yük taşıyan araçların kışlık lastik denetimi gerçekleştirildi.

Çekici, kamyon, otobüs ve tanker türü araçların güç uygulayan lastiklerine ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Trafik Jandarmasına bağlı 13 tim görev aldı. Kamyon, otobüs gibi araçlarda 4 milimetre, otomobillerde ise 1,6 milimetre diş derinliğini kontrol eden ekipler, denetimlerini gün boyu sürdürdü. - ESKİŞEHİR