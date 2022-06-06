Jandarma ekiplerinden 'KADES' bilgilendirmesi - Haberler

Jandarma ekiplerinden 'KADES' bilgilendirmesi Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan fabrika ziyaretlerinde 120 kadına KADES bilgilendirmesi yapıldı. Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan fabrika ziyaretlerinde 120 kadına KADES bilgilendirmesi yapıldı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verildi. Maden işletmesi ve fabrika ziyareti yapan ekipler, 'Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız' mesajı vererek 120 kadına KADES konusunda bilgilendirerek cep telefonlarına uygulama kurdu. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Jandarma KADES 3. Sayfa Haberler

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