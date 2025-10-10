Jandarma Ekiplerinden Kaçan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçan bir şüpheli, kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 300 içimlik uç bonzai ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çavlu Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri 23 yaşındaki H.Y.'yi durdurmak istedi. Ancak şüpheli, jandarmayı görünce bağların arasına kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Ekiplerin kısa sürede yakaladığı H.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 4 parça halinde 300 içimlik uç bonzai, bir uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar nakit para ve cep telefonu bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA