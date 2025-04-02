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Jandarma Ekiplerinden Bayram Denetimleri

Jandarma Ekiplerinden Bayram Denetimleri
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Manisa Salihli'de jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında düzeni sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uymaları için sürücüleri bilgilendiren ekipler, denetimlerine bayram boyunca devam edecek.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında denetim gerçekleştiriyor.

Salihli'de bayramlarda araçların karışmış olduğu kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla jandarma ekiplerince sorumluluk alanında denetim gerçekleştiriliyor. İzmir-Ankara E-96 Karayolu, Gölmarmara-Salihli Karayolu, Salihli-Köprübaşı Karayolu ve Salihli-Akhisar Karayolu ile trafik yoğunluğunun yaşandığı Canlı Hayvan Pazarı önünde radarlı hız kontrolü ve denetim yapan jandarma ekipleri, sürücülere, emniyet kemeri, hız kuralları, yorgunluk gibi uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Salihli jandarma ekiplerinde denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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