Jandarma Ekiplerinden Anlamlı Bayrak Değişimi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devriye gezen Jandarma Trafik ekipleri, yıpranmış bir Türk bayrağını değiştirerek vatanseverlik örneği sergiledi. Bayrağı öperek değiştiren ekip, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdir edildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devriye görevindeki İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Çavuş Murat Caymaz'ın yol kenarında bir akaryakıt istasyonunun girişinde asılı bulunan Türk bayrağının yıprandığını fark etmesi üzerine harekete geçti.

Bayrağın solmuş olduğunu gören ekipler, araçlarında hazır bulundurdukları yeni Türk bayrağını alarak eski bayrakla değiştirdi.

Bayrağı 3 defa öptü

Jandarma personelinin, göndere çekmeden önce Türk bayrağını üç kez öpüp alnına götürmesi çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Yoldan geçen vatandaşlar bu duyarlı davranışı takdirle karşılarken, ekipler eski bayrağı özenle muhafaza altına aldı.

Jandarma ekiplerinin bu anlamlı davranışı, bayrağa olan saygının ve milli hassasiyetin güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
