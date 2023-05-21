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Jandarma ekiplerince yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Jandarma ekiplerince yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir'de farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmudiye, Mihalgazi ve Odunpazarı ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Yeniköy Mahallesi'nde 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan aranan Ş.E. adlı şüpheli, Sakarıılıca Mahallesi'nde 'Basit Yaralama' suçundan aranan H.A. adlı şüpheli, Yenisofça Mahallesi'nde 'Silahla Tehdit' suçundan aranan M.K. adlı şüpheli, Hisar Mahallesi'nde 'Mühür Bozma' suçundan aranan A.P. adlı şüpheli, Akpınar Mahallesi'nde 'Basit Yaralama' suçundan aranan K.H.N. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmudiye Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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