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Jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılında denetim faaliyetlerine başladı

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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, çocukların güvenli bir eğitim ortamında olmalarını sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerine başladı. Okullar ziyaret edilerek öğrencilere trafik güvenliği ve servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de eğitim ve denetim çalışmalarına başladı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve denetleme faaliyetlerine başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte çocukların huzur ve güven içerisinde eğitim öğretim hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla harekete geçen jandarma ekipleri ilçe, belde ve köy yollarında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyeti yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler tarafından okullar ziyaret edilerek, okullarda güvenli eğitim öğretim ortamının sağlanmasına yönelik öğrencilere trafik güvenliği, servis araçlarında dikkat etmeleri gereken kurallar ve emniyet kemeri takmanın önemi gibi temel konularda bilgilendirmeler yapılarak, yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilendi. Ayrıca, okul servis araçlarının karıştığı kazaların en aza indirilmesi amacıyla okul servis araçları denetlenerek, yönetmelik hükümlerine uygunluk konularında gerekli kontrolleri yapılarak okul servis aracı şoförlerine trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim, farkındalık ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik 3-sayfa aksaray trafik Eğitim Güncel Çocuk

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