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Jandarma Ekipleri Yaşlı Çınarları Unutmadı

Jandarma Ekipleri Yaşlı Çınarları Unutmadı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, İyilik ve Yaşlılara Vefa Haftası kapsamında yaşlıları ziyaret ederek hayat tecrübelerini dinledi ve onlara hediyeler takdim etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan yaşlı çınarları unutmayan jandarma ekipleri, hayat tecrübelerini dinledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince İyilik ve Yaşlılara Vefa Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede jandarma ekipleri, İmamköy, Kocagür ve Serçeköy mahallelerine gelerek yaşlı çınarları ziyaret etti. Geleceğin teminatı çocukları da unutmayan ekipler, yaşlılara çiçek takdim ederek hal ve hatırlarını sordu. Çocukları da unutmayan ekipler çeşitli hediyeler takdim etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hayat tecrübeleri ve birikimleriyle gençlere yol gösteren, toplumsal birlik ve beraberliğin temel taşları olan yaşlı çınarlarımız ve geleceğe yapılan yatırım olan çocuklarımız İyilik ve Yaşlılara Vefa Haftaları sebebiyle ziyaret edilmiş, ziyaret esnasında yaşlılarımıza ve çocuklarımıza her alanda sahip çıkıp değer verdiğimiz kendilerine iletilmiş olup hediyeler takdim edilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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