Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm bağları arasına ekilen kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üzüm bağları arasına ekilen kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarı Nasırlı köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine, bölgede planlı ve titiz çalışma yaptı. Belören beldesi Ellezgani mevkiindeki arazide yapılan arama sonucunda üzüm bağı içerisinde gizlenmiş vaziyette 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Adıyaman Gölbaşı Kenevir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title