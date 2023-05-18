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Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

3. Sayfa Haberleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç ve içerisindeki şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

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