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Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

3. Sayfa Haberleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu satıcısı bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu satıcısı bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 31 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

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