Jandarma ekipleri 'Termal' ile aradı, durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - Haberler

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Jandarma ekipleri 'Termal' ile aradı, durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma ekipleri 'Termal' ile aradı, durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği 'Termal' ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği 'Termal' ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, uyuşturucu madde bulundurulduğu öğrenilen bir araçta arama yapıldı. Merkez ilçeye bağlı Kıyık köyü mevkiinde durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği 'Termal' ile yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 4 adet hap, 2 adet uyuşturucu alımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Ekipler tarafından araçta bulunan U.H. ve R.Y. gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma Termal 3. Sayfa Haberler

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