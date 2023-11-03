Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Jandarma ekipleri, şehirdeki okullarda trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Siverek Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Siverek ilçesinde bulunan Karakoyun İlkokulu'ndaki öğrencileri ziyaret ederek, öğrencilere trafik kuralları, yaya geçitlerini kullanma, bisiklet sürerken dikkat edilmesi gerekenler gibi konuları içeren eğitimler düzenledi. Eğitimler sırasında öğrencilere trafik levhaları, yaya geçidi boyama etkinlikleri ve trafik simülasyonları gibi interaktif yöntemler kullanıldı.

İlçede trafik eğitimi programı, jandarma ekipleri tarafından düzenli olarak okullarda sürdürülecek ve şehirdeki trafik güvenliği bilincini artırmak için çeşitli etkinliklerle desteklenecektir. - ŞANLIURFA