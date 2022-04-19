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Jandarma ekipleri servislerini denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma ekipleri servislerini denetledi

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik yapılan uygulamada 5 sürücüye 8 bin TL cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik yapılan uygulamada 5 sürücüye 8 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de ara tatilin ardından eğitimin başladığı günde jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Uygulamaya 6 trafik timi ve 12 personel katıldı. Ekipler, Düzce merkeze bağlı Esenli, Hacıyakup, Aydınpınar, İstilli, Üçköprü ile Tepeköy İlkokulu ve Ortaokulu önünde öğrenci servislerini denetledi. Yapılan uygulamalarda 39 servis aracı denetlendi, 5 servis aracına 8 bin 460 TL cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Jandarma ekipleri servislerini denetledi

Jandarma ekipleri servislerini denetledi

Jandarma ekipleri servislerini denetledi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Jandarma, Düzce, Okul, 3. Sayfa, Haberler

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