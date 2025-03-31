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Jandarma Ekipleri Ramazan Bayramı'nda Yaşlıları Ziyaret Etti

Jandarma Ekipleri Ramazan Bayramı'nda Yaşlıları Ziyaret Etti
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşlı vatandaşları ziyaret ederek onların gönüllerini aldı ve toplumun hafızası olan aile büyüklerine değer verdiklerini iletti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşlı vatandaşları ziyaret ederek gönüllerini kazandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Sultanhisar ilçesinde bulunan Yaşlı Bakım Merkezinde kalan kültürümüzü ve değerlerimizi nesilden nesile aktaran aile büyükleri Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret edildi. Ziyaret esnasında ekipler toplumun hafızası olan yaşlılara her alanda sahip çıkıp değer verdikleri kendilerine iletilierek, bayramları kutlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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