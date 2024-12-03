Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

 CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti

CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Yüzükteki mesaja dikkat

Jandarma Ekipleri, Öğrencilere Doğa Koruma Bilinci Aşılıyor

Jandarma Ekipleri, Öğrencilere Doğa Koruma Bilinci Aşılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine doğayı korumanın önemi hakkında eğitim verirken, okul bahçesine çiçek fidanları ekerek doğa sevgisini aşılamaya çalıştı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine doğayı korumanın önemi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Koçarlı Dedeköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri eğitimlerle gençlere doğayı korumanın önemini anlattı. Ayrıca etkinlikte öğrencilere doğa sevgisi aşılamak amacıyla okul bahçesine çiçek fidanları ekildi. Öğrencilere "Her şey elimizde" mottosuyla erken yaşta çevre bilinci, doğa sevgisinin önemi anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

AB ülkeleri Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
img

Yeni işi ve alacağı para belli oldu
img

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması! (3 Aralık Salı)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.