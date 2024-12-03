Jandarma Ekipleri, Öğrencilere Doğa Koruma Bilinci Aşılıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine doğayı korumanın önemi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Koçarlı Dedeköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri eğitimlerle gençlere doğayı korumanın önemini anlattı. Ayrıca etkinlikte öğrencilere doğa sevgisi aşılamak amacıyla okul bahçesine çiçek fidanları ekildi. Öğrencilere "Her şey elimizde" mottosuyla erken yaşta çevre bilinci, doğa sevgisinin önemi anlatıldı. - AYDIN