Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yolcu otobüsü ile kaçak yollarla ülkeye sokulan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yolcu otobüsü ile kaçak yollarla ülkeye sokulan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde; şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste, ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen, 547 karton sigara, bin 550 adet puro, 48 adet elektronik sigara, 33 litre içki, 27 adet akıllı cep telefonu ve 18 adet akıllı kol saati ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR