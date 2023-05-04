Jandarma ekipleri hırsızlık olaylarını aydınlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Germencik ilçesinde meydana gelen 2 hırsızlık olayının aydınlatılması yönünde yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini düzenledikleri operasyon ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi'nde şase ve motor numarası kazınmış 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet bin TL karşılığında başka bir şahsa satıldığı belirlendi. Öte yandan 1 Mayıs Pazartesi günü de Kızılcapınar Mahallesi'nde bir şahsa ait aracın içerisinden 1 adet parfüm ve 2 adet hafıza kartı çalındı. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler yaptıkları araştırma ve incelemeler çerçevesinde hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN