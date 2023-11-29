Jandarma ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın zeytin bahçesinden 120 kilogram zeytin ve Nizip ilçesinde TOKİ inşaat alanından 200 adet inşaat demir direk çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs aynı gün içerisinde yakalandı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP