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Jandarma ekipleri çocukların karne sevincine ortak oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma ekipleri çocukların karne sevincine ortak oldu

Eskişehir'de jandarma ekipleri ilk ve orta öğretim okullarına yaptığı ziyaretle öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Eskişehir'de jandarma ekipleri ilk ve orta öğretim okullarına yaptığı ziyaretle öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Ekipler, öğrencilere hediye dağıtırken jandarma köpeğinin de gösterisi yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların karne gününde sevinç ve heyecanlarına ortak olmak amacıyla Alpu'nun Bozan Mahallesi'nde bulunan Bozanbey İlkokulu'nu ve Veli Topçu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı personelince ilk ve ortaokul öğrencilerine karneleri ile birlikte Türk Bayrağı, Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı gibi hediyeler dağıtıldı.

Karne dağıtımı sonrasında Jandarma Köpek Timlerince çeşitli gösteriler yapıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma Alpu 3. Sayfa Haberler

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