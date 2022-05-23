Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı - Haberler

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Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı

Afyonkarahisar jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Selçik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri devriye esnasında 2 aracın park halinde olduğunu fark etti. Şüphe üzerine araç içerisinde bulunan M.U. ve M.Ç. isimli şahıslar ile araçları arayan ekipler, 4 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu ile karıştırılmış kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak şahıslar hakkında adli işleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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