Balıkesir haberi... Ayvalık'ta 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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Gelen Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlının aracında 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ile bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Suat Salgın - 3. Sayfa