Jandarma Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyetleri Yapıyor

Jandarma Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyetleri Yapıyor
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, köylerde yapılan bilgilendirme ile dolandırıcılık türleri hakkında bilgi veriyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulukla mücadele konusunda toplum kolluk iş birliğini güçlendirmek maksadıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Ekipler bu kapsamda gelişen teknolojik imkanlarla beraber son zamanlarda vatandaşların mağdur olduğu dolandırıcılık olaylarına ilişkin olarak; Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan köylerde vatandaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra etti.

Önleyici kolluk devriyeleri ile sorumluluk alanında yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen çalışmaya paralel olarak Dolandırıcılık olayları, hayvan alım satımında yaşanan sıkıntılar ve bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık olayları ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadele konusunda icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ARDAHAN

