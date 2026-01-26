Haberler

Jasat, sahte jandarmayı kısa sürede yakaladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtan bir kişi, bir vatandaşı dolandırarak altınlarını aldı. Şüpheli, yapılan araştırmalar sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde kendisini jandarma olarak tanıtan bir şahıs, bir vatandaşın altınları alıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Bozcaarmut Köyü'nde ikamet eden S.Ü., kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahsın ikametine geldiğini, cinayet olayında adının geçtiğini öne sürerek inceleme yapmak bahanesiyle kendisine ait 1 adet altın bilezik, 4 adet çeyrek altın, 1 adet sarı lira, 1 adet altın yüzük ve 1 adet elmas yüzüğü aldığını ifade ederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin ticari taksiyle köye geldiğini ve olayın ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin Selçuk K. olduğu, söz konusu altınları İnegöl'de bir kuyumcuda bozdurarak 152 bin 250 TL ve 400 dolar nakit para aldığı belirlendi. Öte yandan,,şüpheli, elde ettiği parayı yurt dışı hesabına göndermeye çalıştığı sırada JASAT ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı Bozüyük Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

