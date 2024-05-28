Jandarma Doğa Koruma Ekipleri Yavru Tilkiyi Kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde devriye faaliyetleri sırasında buldukları yavru tilkinin bakımını yapıp karnını doyuran Jandarma Doğa Koruma ekipleri, hayvanı tekrar bulunduğu bölgeye bıraktı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Keşan ilçesindeki Koru Dağları'nda devriye faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, ailesinden ayrı tek başına tilki yavrusuna rastladı. İlk kontrolleri yapılan tilki yavrusu, bakımı ve beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bakım, beslenme ve muayenesi tamamlanan tilki yavrusu, tekrar bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına salındı. - EDİRNE