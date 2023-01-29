Jandarma dedektörle cinayetin işlendiği suç aletini arıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının altına dökülen hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Suriyeli kadın ile ilgili Jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının altına dökülen hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Suriyeli kadın ile ilgili Jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Jandarma ekipleri, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile zeytinlik sahibinin gübreyi aldığı Orhangazi'deki çiftlik evinde suç aleti aradı. Çiftlikte geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, öldürülen Suriyeli kadının kayıplara karışan kocasını arıyor.

Zeytinlikte hayvan gübrelerinin arasında cesedi bulunan 24 yaşındaki Suriyeli E.Y.'nin katil zanlısını bulma çalışmaları devam ediyor. Yapılan otopsi incelemesi sonucu boğazı kesilerek öldürüldüğü anlaşılan Suriyeli E.Y. kocası, K.Y.nin arama çalışmaları devam ederken Jandarma ekipleri hayvan gübresinin alındığı çiftlikte tekrar geniş çaplı inceleme yaptı.

Jöh dedektörleri arama yaptı Orhangazi Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Orhangazi'deki bu olay için özel bir ekip görevlendirilmişti. Bursa Jandarma Özel Harekat'a bağlı Mayın Dedektörleri zeytinlik sahibinin hayvan gübresini satın aldığı Orhangazi'deki çiftlikte inceleme yaptı. JÖH Mayın Arama Dedektörleri çiftlikteki ve cesedin bulunduğu zeytinliğe dökülen hayvan gübrelerinin içinde ise muhtemel bir suç aleti aradı. Yapılan arama sonrasında suç aleti olabilecek malzemelere incelemek üzere el koydu.

Suriyeli çift çiftlikte çalışıyormuş

Alınan bilgilere göre cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y'nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, yaklaşık 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi. E.Y.'in yaklaşık 2 ay önce kocası tarafından öldürülmüş olabileceği, olay sonrasında da çiftlik sahibini arayarak işi bıraktığını ve Orhangazi'den ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Jandarma kayıp kocayı arıyor

Kurulan özel ekip bir yandan da kayıplara karışan talihsiz kadının kocası K.Y'yi arama çalışmalarını sürdürüyor. Suriyeli adamın olaydan sonra Suriye'ye geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Alınan bilgilere göre olay sonrasında gözaltına alınan 4 kişinin serbest bırakıldığı ve olayla ilgili yalnızca öldürülen kadının kocasının arandığı belirlendi. - BURSA