Jandarma dedektifleri aranması bulunan 13 şahsı bir gün içinde yakaladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından bir günde yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan 13 şahıs yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından bir günde yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan 13 şahıs yakalandı.

Jandarma dedektifleri yapılan çalışmalarda, "tehdit ve hakaret" suçundan aranan R.G., "2313 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 9 yıl 20 ay cezası bulunan E.D., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 10 gün cezası bulunan A.K., "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 4 ay cezası bulunan S.A., "kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 yıl 10 ay cezası bulunan Ş.E., "dolandırıcılık" suçundan aranan N.G., "basit yaralama" suçundan aranan S.A., T.T.A. ve Y.E., "hırsızlık" suçundan aranan M.Ç., "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan aranan E.Ç., "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan aranan Ö.P. ve "güveni kötüye kullanma" suçundan aranan M.Y. isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - MANİSA