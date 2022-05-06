Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürütülen çalışma 63 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucu Y.Y (24) isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 63 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs, daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa