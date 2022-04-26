Jandarma'dan kaçak kazı yapanlara baskın

Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Çukurca Köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen N.K. (25), S.K. (25) ve F.Ö. (27) isimli şahıslar iki adet el dedektörü ile kazıda kullanılan çekiç ve murç ile tarihi eser aradıkları sırada suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından kazıda kullanılan cihaz ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi ise çıkarıldıkları Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa