Jandarma'dan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 3 ilçede yapılan operasyonda toplamda 69 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik nefes kesen bir operasyon düzenledi. Esenyurt, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla; yasa dışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde torbacılara dağıtma hazırlığında olan 4 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda; 38 kilogram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde Skunk, 21 kilo eroin, 10 kilogram Kokain olmak üzere toplam 69 kilogram uyuşturucu madde ile 24 bin adet Methadon isimli sentetik uyuşturucu hap, 4 adet cep telefonu, 3 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmatı, 2 adet hassas terazi, 150 bin TL ve 35 bin TL değerinde Amerikan doları ele geçirildi.

Zehir tacirlerine jandarma engeli

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Konuyla ilgili yakalanan N.Ç., E.Ç., V.Ö., F.P., B.A.Y. ve E.Ö. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor. - İSTANBUL