Jandarma'dan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından anne ve anne adaylarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' çerçevesinde eğitim faaliyeti düzenlendi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından anne ve anne adaylarına 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' çerçevesinde eğitim faaliyeti düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Amirliği tarafından düzenlenen proje çerçevesinde, 11 faaliyet dalında 300 anne ve anne adayına eğitim verildi.
Ekipler, yılsonuna kadar toplam 500 anne ve anne adayına eğitim verecek. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa