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Jandarma'dan Cayrokopter ve Dron ile Trafik Denetimi: 127 Sürücüye Ceza

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Antalya'da jandarma trafik ekipleri, Cayrokopter ve drone destekli denetimlerinde toplam 127 sürücüye 155 bin TL para cezası uyguladı. Denetim, trafik kazalarını önlemek ve sürücülerde yakalanma riskini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Jandarma'dan Cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi

Havadan yapılan denetimlerde 127 sürücüye ceza

ANTALYA - Antalya'da jandarma trafik ekipleri tarafından Cayrokopter ve drone destekli denetimlerde 127 sürücüye toplam 155 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlanan özel denetim kapsamında meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla, drone ve Cayrokopter destekli denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 350 araç kontrol edilirken, emniyet kemeri ve kask takmayan 88 sürücünün yanı sıra 25 sürücüye, seyir halinde telefon kullanmaktan, 13 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye ise makas atarak trafiği tehlikeye sokmaktan cezai işlem uygulandı. Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 127 sürücüye toplam 155 bin TL idare yaptırım para cezası kesildi.

Jandarma'dan Cayrokopter ve Dron ile Trafik Denetimi: 127 Sürücüye Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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