Jandarma Bayram Tedbirleri Kapsamında Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Bayram tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde jandarma ekipleri, sürücülerin bayramlarını kutlayarak şeker ikram etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen trafik denetimleri bayram tedbirleri kapsamında hız kazandı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde yol kontrolü gerçekleştiren jandarma ekipleri, aşırı hız yapılmaması, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması, seyir halinde cep telefonunu kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması, genel trafik kurallarına uyulması konularında sürücüleri bilgilendirdi. Ayrıca denetimler emniyet kemerinin önemine dikkat çekilirken, jandarma ekipleri vatandaşların bayramlarını kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimlerin bayram süresince aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN