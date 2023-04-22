Jandarma bayram denetimini lokumlu ve kolonyalı yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Jandarma denetimde durdurdukları sürücülere ve araç içerisindekilere kolonya ve lokum ikramı yapıp, bir araçtan inen küçük çocuklar ise jandarma ekibindeki ağabeylerinin ellerini öpüp bayramlaştı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçenin giriş ve çıkışında oluşturdukları uygulama noktalarında trafik ve asayiş denetimi yaptı. Denetimde durdurulan 187 aracın evrak kontrolleri yapılıp sürücüler ve içerisindekiler dahil olmak üzere toplamda 508 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı.

Jandarma ekipleri durdukları sürücü ve araçların içerisindekilerine ise Ramazan Bayramı dolayısıyla lokum ve kolonya ile karşıladı. Ekipler ayrıca araç içerisindeki çocuklara da boyama kitapları hediye etti. Jandarma ekipleri durdurdukları araç sürücülerine ise bayramı ağız tadında geçmesi, felakete dönmemesi için trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını istedi. - AFYONKARAHİSAR