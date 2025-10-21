Haberler

Jandarma, Ayvacık'ta Siber Dolandırıcılık Uyarısı Yaptı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri, köylerde siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaparak vatandaşları uyardı ve broşürler dağıttı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri köy köy gezip vatandaşları siber dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıp bilgilendirdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 Ekim Ayvacık ilçesi Uzunalan, Baharlar, Güzelköy, Küçükhusun, Tamış, Paşaköy köylerinde Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti faaliyetleri çerçevesinde köylerde ikamet eden vatandaşlara siber suçlarla mücadele ve dolandırıcılık suçlarına karşı dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Öte yandan, köy kahvehanelerine afişler asıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
