Jandarma aranan şahıslara göz açtırmıyor
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 498 şahsı yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 498 şahsı yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında on yıl ve üzerinde nitelikli suçlardan (Kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu) hapis cezası ile aranan 5 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 493 şahıs olmak üzere, toplam 498 şahıs yakalandı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa