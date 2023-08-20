Jandarma aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda 498 şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında on yıl ve üzerinde nitelikli suçlardan (Kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu) hapis cezası ile aranan 5 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 493 şahıs olmak üzere, toplam 498 şahıs yakalandı. - AYDIN