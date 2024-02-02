Jandarma Arama Kurtarma Timleri Denizli Kayak Merkezi'nde Eğitim Verdi

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Denizli Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma, temel dağcılık ve telesiyej kurtarma eğitimleri verdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan ve Ege bölgesinin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nde kış döneminde yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Kış sezonunda yoğun misafir ağırlayan kayak merkezi, 9 bin 700 metre uzunluğunda 9 farklı kayak pisti ve telesiyej bulunuyor. Bölgede dağcılık ve yamaç paraşütü gibi aktivitelerin de yapılmaya elverişli olması mahsur kalma, yaralama ve kayıp şahıs olaylarının da yaşanmasına neden oluyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından çığda arama kurtarma, temel dağcılık ve telesiyej kurtarma eğitimleri verildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığının kış turizmi için hazırlıklarının tamamlandığı ifade edildi. - DENİZLİ