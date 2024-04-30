Jandarma Arama Kurtarma Timi Uludağ'da Tatbikat Gerçekleştirdi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Uludağ'da sedye ile yaralı tahliyesi tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikat gerçeğini aratmazken 4 saat süren tatbikat başarıyla sonuçlandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Türkiye'nin 2 bin 543 metre ile en yüksek dağı olan Uludağ'da sedye ile yaralı tahliyesi ve dağcılık ipleriyle tesis kurularak işletilmesi tatbikatını yaptı. Senaryo gereği Uludağ'da mahsur kalarak yaralanan bir kişi dağcılık ipleriyle kurulan düzenekle kurtarıldı. Yapılan tatbikatta zaman zaman nefesler tutulurken yaklaşık 4 saat süren tatbikat başarıyla sonuçlandı. - BURSA