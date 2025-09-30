Jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit, 1 vatandaş hayatını kaybetti

Aksaray'da otoyolda jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti. Kazada, jandarma ekibinin kontrol için durdurduğu tırdan inen ve kontrolleri yapılan 2 kişi ile çarpan minibüsteki 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Niğde Otoyolu Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 JAA 150 plakalı jandarma aracındaki Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir kontrol faaliyeti esnasında bir tırı durdurdu. Askeri personel ve tırdan inen Sezai K. ile Selahattin K. kontrol işlemleri için jandarma aracında bulunduğu sırada yoldan gelen Barış U. idaresindeki 34 FD 8096 plakalı minibüs arkadan jandarma aracına çarptı. Kazada, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olurken, çarpan minibüste bulunan Hışır Cihan hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Barış U. ve kontrolleri yapılan Sezai K. ile Selahattin K. yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray Valisinden açıklama

Hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptığı açıklamada, "Hepimiz derinden üzen elim bir trafik kazası yaşadık. Olay, bu sabah Ankara-Niğde otobanı Ortaköy mevkiinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken, bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanenizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Hepimiz üzgünüz, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY