Jandarma araç aramasında 4 şahısı yakaladı
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Zonguldak'ın merkez ilçesinde araçlarda arama yapan jandarma ekipleri 4 araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.
Zonguldak'ın merkez ilçesinde araçlarda arama yapan jandarma ekipleri 4 araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçe sınırları içerisinde araçlarda yapılan aramada 4 araçta 6 gram Bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet bıçak ele geçirildi. Aramada yakalanan 4 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa