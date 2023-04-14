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Jandarma araç aramasında 4 şahısı yakaladı

Jandarma araç aramasında 4 şahısı yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın merkez ilçesinde araçlarda arama yapan jandarma ekipleri 4 araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zonguldak'ın merkez ilçesinde araçlarda arama yapan jandarma ekipleri 4 araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçe sınırları içerisinde araçlarda yapılan aramada 4 araçta 6 gram Bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet bıçak ele geçirildi. Aramada yakalanan 4 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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